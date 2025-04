De Victors te sterk voor VDO Tafeltennis

Uithoorn – VDO Tafeltennis kwam vrijdag 4 april in actie in de voorjaarscompetitie in de overgangsklasse. Koplopers De Victors 1 was in Obdam met 8-2 te sterk voor het team, eerder dit seizoen werd het nog 6-4 in het voordeel van VDO Tafeltennis. VDO staat met een wedstrijd te gaan op een derde plek in een poule van vijf.

VDO begon de wedstrijd tegen koplopers De Victors 1 met de volgende namen: Martijn van Dijk, Dion Slegt en Lars Hoogland. De Victors begon ijzersterk aan de wedstrijd en won de eerste drie enkelwedstrijden met 3-0. Dion en Martijn toonde in het dubbelspel karakter door een 2-0 achterstand om te zetten in een 2-3 overwinning. Martijn ging in zijn tweede wedstrijd voortvarend van start met een 0-2 voorsprong, maar tegenstander Sander Huitema trok de wedstrijd in de beslissende vijfde game met 13-11 over de streep.

Brian Carnas, in spelersrating de sterkste speler van De Victors, was in drie games te sterk voor Lars. Dion beleefde een moeizame tweede wedstrijd en verloor ook met 3-0 van Joost Neefjes. Lars moest ook in zijn laatste enkelspel de zege aan de Victors laten. Martijn van Dijk pakte in wedstrijd negen het tweede punt voor VDO met een knappe 1-3 overwinning. Dion Slegt won nog wel een game van Brian, maar verloor 3-1, zo werd de eindstand 8-2 in het voordeel van De Victors.

VDO gaat zich handhaven in de Overgangsklasse na twee promoties op rij en kan eventueel nog stijgen naar plek twee als de resultaten in de laatste wedstrijden gunstig zijn.

VDO speelt vrijdag 18 april de laatste wedstrijd van het voorjaarsseizoen uit in Amsterdam tegen Tempo-Team 6.

Op de foto: Dion Slegt in actie tegen Brian Carnas. Foto: aangeleverd.