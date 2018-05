De Top 10 van John op Radio Aalsmeer

Aalsmeer – Aanstaande maandag 7 mei is tussen 20.00 en 21.00 uur John de Niet te beluisteren bij ‘De Top 10 van’ op Radio Aalsmeer. John (eigenaar van Warmte Technisch Bureau de Niet) was een paar weken geleden te gast bij het programma Door de Mangel, maar wilde graag nog meer van zijn favoriete muziek laten horen.

Miranda Gommans (presentatie) en Talitha van Itterzon (techniek) bieden hem deze kans en zijn benieuwd naar de keuzes van zijn tien nummers!

De lokale omroep is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via www.radioaalsmeer.nl.