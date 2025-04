De Ronde Venen zoekt nieuwe burgemeester

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen zoekt een nieuwe burgemeester. Dinsdagavond 1 april heeft de gemeenteraad de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld en aan de Commissaris van de Koning Hans Oosters overhandigd. De gemeenteraad zoekt ‘een betrokken burgemeester voor een veelzijdige gemeente’, zo staat te lezen in de profielschets.

Maarten Divendal wordt in november 67 jaar en heeft begin dit jaar laten weten dan te willen stoppen als burgemeester. Hij is dan veertien jaar burgemeester van De Ronde Venen geweest. De gemeenteraad heeft in februari een vertrouwenscommissie benoemd, bestaande uit leden van de gemeenteraad, die het proces van selectie en werving van een nieuwe burgemeester begeleidt.

Eerste stap van de vertrouwenscommissie, was het opstellen van een profielschets waarin staat wat van de nieuwe burgemeester wordt verwacht. Voor het opstellen van de profielschets heeft de vertrouwenscommissie gesprekken gevoerd met verschillende organisaties en partijen. Ook is een enquête uitgezet onder inwoners over wat zij van de nieuwe burgemeester verwachten. De profielschets en de uitslag van de enquete is te bekijken op www.derondevenen.nl.

Eigenschappen

De Ronde Venen zoekt een burgemeester die midden in de samenleving staat, weet wat er leeft en soepel omgaat met de eigenheid van de acht dorpen. De nieuwe burgemeester moet betrokken en zichtbaar zijn en de gemeente strategisch weten te positioneren in de regio. De burgemeester moet de gemeenteraad vaardig kunnen voorzitten, ‘luchtig en met natuurlijk overwicht’. Ook moet hij of zij de openbare orde en veiligheid bewaken en de handhaving doortastend aanpakken.

Procedure

De vacature is op woensdag 2 april opengesteld via de website van de provincie Utrecht. Belangstellenden kunnen tot en met 22 april solliciteren via de website van de provincie Utrecht. Na sluiting van de vacature leest en beoordeelt de commissaris van de Koning alle sollicitatiebrieven, onderzoekt de achtergrond van de kandidaten en voert gesprekken. Vervolgens bespreekt hij alle kandidaten met de vertrouwenscommissie. De commissaris stelt de commissie een selectie voor van kandidaten die volgens hem geschikt zijn voor het burgemeesterschap van De Ronde Venen. De vertrouwenscommissie spreekt met kandidaten en zal daarna in een besloten vergadering twee van hen voordragen aan de raad, daarbij een nummer één en een nummer twee aangevend. De raad beslist uiteindelijk en maakt één naam bekend. Vervolgens gaat de aanbeveling naar de minister, die zal zorgen voor een benoeming bij Koninklijk Besluit. De beëdiging van de nieuwe burgemeester van De Ronde Venen door de commissaris van de Koning vindt naar verwachting in november 2025 plaats.

Op de foto: De voorzitter van de vertrouwenscommissie Bart Richter (links) overhandigde dinsdag 1 april de profielschets aan de Commissaris van de Koning Hans Oosters. Foto: aangeleverd.