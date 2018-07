De Ronde Venen voorbereiden op de toekomst

De Ronde Venen – ”Economisch gezien gaat het goed in Nederland en de VVD is tevreden over het feit dat inwoners dit steeds vaker op een positieve manier ervaren” aldus de fractievoorzitter van Provinciale Staten, Arthur Kocken. De VVD heeft het bijvoorbeeld voor elkaar gekregen dat ook in 2019 de belangrijkste provinciale belasting (die voor motorvoertuigen) niet wordt verhoogd, zelfs niet met de inflatie. Ook is er binnen de provincie op voorhand geld gereserveerd voor het toekomstplan van de Vinkeveense Plassen. Economische groei zorgt voor een toename van auto en vrachtvervoer. Wat de VVD betreft moet hier goed op worden ingespeeld. Er moet een oplossing komen voor de jarenlange fileproblemen van de N201. Dagelijks staan er files bij de op- en afritten van de A2 en de bocht Mijdrecht. De Provinciale VVD fractie wil daarom een proef starten met “smart mobility”. Dit zijn slimme digitale opties om vervoersbewegingen af te stemmen met als doel onderweg zo min mogelijk vertraging. Op het deel van de N201 rondom Schiphol doet de Provincie Noord-Holland al een proef met “smart mobility”. Het ligt voor de hand om dit door te trekken naar het deel van de N201 binnen de regio Utrecht.