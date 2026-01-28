De Hoef: eerste Repair Linux Café 

De Hoef – Veel laptops worden langzaam, te oud voor Windows 10. Ze worden traag of werken niet meer goed. Zonde, want vaak kunnen ze nog prima mee. Daarom start het RepairCafé van Stichting Samens in De Hoef met iets nieuws: het Repair Linux Café. Zaterdag 7 februari en daarna elke eerste zaterdag van de maand verandert het Repair Café aan de Oostzijde 61 tussen 10.00 en 12.00 uur in een plek waar laptops een tweede leven krijgen.

Gratis

Vrijwilligers van het Repair Cafe helpen bezoekers om hun laptop over te zetten op Linux. Dat is een gratis besturingssysteem dat licht, veilig en stabiel is. Linux werkt goed op oudere laptops en heeft geen licentiekosten of verplichte accounts. Gewone dingen zoals internetten, e-mailen, teksten schrijven en foto’s bekijken blijven mogelijk, vaak zelfs sneller dan voorheen.

Tijdens het Repair Café installeren de vrijwilligers samen met de bezoeker het systeem. Ze leggen rustig uit hoe alles werkt en beantwoorden vragen. Ook wordt de benodigde software meteen geïnstalleerd. De toegang is gratis. Kijk op www.stichtingsamens/activiteiten voor alle openingstijden en data.

Op de foto: Vrijwilligers van het Repair Cafe helpen bezoekers om hun laptop over te zetten op Linux. Foto: aangeleverd.