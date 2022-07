Regio – In samenwerking met atletiek vereniging AKU uit Uithoornen Buurtvereniging Amstelhoek uit De Ronde Venen, wordt een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Hafkamp Groenewegen De Ronde Venen Marathon: de Amstelhoek Fortcross. Deze veldloop voor de jeugd tot 15 jaar over het terrein van het fort in Amstelhoek wordt gelopen op zondag 20 november 2022, voorafgaand aan de passage van de marathonlopers daar. Het bestuur van de Ronde Venen Marathon wil hiermee meer regionale jeugd betrekken en gelijktijdig extra publiek trekken voor de marathonlopers. Jos Lakerveld: “AKU ondersteunt het initiatief om meer jeugd in beweging te krijgen. Zelf doen we dit bijvoorbeeld al jaren door middel van de Scholierenveldloop. Daarbij raken altijd wel enkele kinderen dusdanig enthousiast dat ze nader kennis willen maken met het (veld)lopen en zich aansluiten bij één van onze trainingsgroepen”. Kees Verkerk: “Op het terrein van het fort kunnen we een gevarieerd en uitdagend parkoers uitzetten dat over, om en misschien ook nog door het fort gaat. Een belevenis op zich!”

Enthousiast

Ook bij Buurtvereniging Amstelhoek is men enthousiast. Jolanda Hogervorst: “Wij organiseren van alles voor en door Amstelhoekers en nu krijgen we de mogelijkheid om aan te haken bij een groot evenement dat Amstelhoek aandoet. Wij zullen iedereen gastvrij ontvangen en er een mooie happening van maken”. De Amstelhoek Fortcross wordt financieel ondersteund door de lokale ondernemers Fysiotherapie Amstelhoek en Ton van Vliet Bouw. De leiding is in handen van ex-olympiër Merel Mooren. Merel: “We hebben met elkaar een prachtig plan gemaakt en ik zie er naar uit. De inschrijving voor de Fortcross start 1 oktober en tegen die tijd komen we met meer informatie over het programma, maar zet 20 november maar vast in je agenda!”