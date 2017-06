Schermer Daniël met team kampioen

Aalsmeer – Afgelopen weekend vonden in Purmerend de Nederlandse Kampioenschappen schermen in equipe plaats. Bij equipewedstrijden wordt er in teams gestreden, waarbij drie schermers (met één reservespeler) om beurten tegen elkaar aantreden. Als een team 5 punten of een veelvoud daarvan heeft behaald of de maximale tijd van 3 minuten per partij om is, dan komen twee andere schermers tegenover elkaar te staan. De winnaar is het team dat als eerste 45 punten bereikt of de meeste punten heeft als de totale tijd verstreken is.

Daniël Giacon uit Aalsmeer zat in het floret equipe van SchermCentrum Amsterdam (SCA). De heren van SCA speelden solide en wisten zonder het spannend te maken in de halve finale te winnen van het team van Ter Weer uit Den Haag (45-29). De finale tegen Holland Schermen uit Alkmaar werd met een grote overmacht van 45-13 op naam van de Amsterdamse club geschreven.

Dit is de tweede Nederlandse titel van het seizoen voor de 16-jarige Daniël, die eerder Nederlands kampioen tot 17 jaar op floret werd. Daarnaast werd hij tweede bij de senioren en veroverde hij brons bij de hogere leeftijdscategorie tot 20 jaar.

Voor de meeste schermers zit het seizoen er nu op, maar niet voor Daniël. Hij gaat, naast het leren voor de laatste toetsweek van school, nog heel hard trainen. Deze zomer zal hij namelijk met de Nederlandse floretdelegatie naar de Wereld Kampioenschappen schermen in Leipzig afreizen. Op dit grootste schermtoernooi van het jaar zal Daniël als jongste Nederlandse deelnemer, zowel individueel als met het floretteam, de loper betreden. Hij is realistisch over zijn kansen en ziet dit vooral als een geweldige mogelijkheid om te schermen met de absolute wereldtop.

Meer informatie is te vinden op www.danielgiacon.nl.