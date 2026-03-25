De Kwakel/Zaanstreek – Voorbijrazende treinen langs het lokaal van Damclub Zaanstreek hebben de Kwakelse dammers van Kunst & Genoegen weer op het goede spoor gezet. Vlogen de KGB’ers in voorgaande bondswedstrijden nog uit de bocht, nu raasden zij in een rechte lijn naar hun eerste zege. De conducteur had zijn fluitje amper opgeborgen of gelegenheid kopman John Eekelschot had de winst al op zak, 0-2. Vervolgens mocht Adrie Voorn op bord 2 een Andreas-kruisje slaan, hij kwam heel goed weg met een zwaarbevochten remise, 1-3 tussenstand.

Wim Konst stond op perron 3 gestationeerd, hij rangeerde bedreven naar remise, 2-4. De ogen werden nu op René de Jong gericht, hij kwam in hevige tijdnood, zou hij de laatste trein halen? Op het nippertje, René kon vervolgens in een gewonnen stand stoom afblazen. De noodstop kon zijn tegenstander niet meer baten, waardoor de eindstand 2-6 werd in het voordeel van Kunst & Genoegen.

Over een week sluit K&G de bondswedstrijden af in het vertrouwde Fort, waar Cor Westerveld inmiddels kampioen van de club geworden is. Woensdagmiddag 8 april sluit K&G het damseizoen af met de jaarvergadering.

Op de foto: Dammers sporen weer, zege voor K&G. Foto: aangeleverd.