Dammen in Fort De Kwakel op woensdag

De Kwakel – Na een half jaar hebben de leden van damclub Kunst & Genoegen hun koppen weer bij elkaar gestoken. Zij willen hun 94e seizoen weer opstarten in ‘t Fort De Kwakel, niet op de vertrouwde maandagavond maar op woensdagmiddag.

Dit biedt de jeugdige dammers ook meer kans om mee te komen dammen of het spel beter te leren. Natuurlijk zijn ook oudere liefhebbers, van de zo mooie denksport, van harte welkom om aan te schuiven.

De eerste middag is op 16 september, vanaf 13.30 uur in ‘t Fort De Kwakel, waarbij de corona-regels in acht worden genomen. De leden beginnen dan met een sneldamtournooi om de hersenen los te weken. Inlichtingen bij Adrie Voorn via 0297 568472