Dagopvang de Nostalgie bedankt vrijwilligers

De Ronde Venen – Vrijdag 23 Juli heeft het bestuur van Dagopvang de Nostalgie, de vrijwilligers verrast, die bij hen op de bus hebben gereden toen hun bedrijven dicht moest door Corona. Ellen de Vries van Hotel Mijdrecht en restaurant Meesters in Mijdrecht, Monique van Eck ook van Hotel Mijdrecht en Restaurant Meesters in Mijdrecht, Marlies Ende van Landgoed Plant uit de Hoef. Gelukkig zijn deze bedrijven weer open. Helaas voor de dagopvang moeten zij ze dan weer missen. Maar een bedankje vonden zij zeer op zijn plaats.

Vrijdagmorgen gingen zij met de 2 volle Nostalgie bussen naar Mijdrecht. Ze hadden geregeld dat zowel Ellen als Monique aanwezig zouden zijn. De verrassing was dan ook groot. Ze namen plaats op het terras om van thee, koffie, cappuccino en huisgemaakte appeltaart en slagroom te genieten. Helaas kon Marlies er niet bij zijn. Zij was met de jeugd uit de Hoef op vakantie in Apeldoorn. Maar Marlies wordt op een andere manier verrast. Met mooie woorden van Debby kregen Ellen en Monique de bloemen, een armbandje en een Rituals bon overhandigd! Dank jullie wel, Marlies, Ellen en Monique!

Dagopvang de Nostalgie kunnen nog vrijwillige chauffeurs gebruiken voor op hun bus. Het kan als 1x vast in de week of op de afroeplijst. Het is vaak een uurtje per keer. Meer informatie, vraag bij Debby 0646554466 of Irma 0616734042.