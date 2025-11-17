Mijdrecht – De belangstelling voor het lokale initiatief ‘Dagje uit met het Openbaar Vervoer’ onder senioren was zó groot, dat er extra dagen moesten worden ingepland. Het uitstapje was bedoeld om senioren op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het gemak van reizen met bus en trein.

Veel ouderen rijden minder graag met de auto in het drukke verkeer of vinden parkeren in de stad lastig en duur. Om te laten zien dat het openbaar vervoer een goed en toegankelijk alternatief is, werd op donderdag 6 november een informatieve en gezellige reis georganiseerd van Mijdrecht naar Woerden, en terug.

Van Mijdrecht naar Woerden en weer terug

Onder begeleiding van de enthousiaste gids Mark Veldhuis vertrok de groep in kleine samenstellingen van zes à zeven personen met de bus richting Woerden. Veldhuis legde bij de bushalte uit welke informatie op de borden te vinden is — van vertrektijden tot actuele aankomstinformatie — en gaf praktische tips, zoals het seintje geven aan de chauffeur om te laten weten dat je wilt instappen. Ook aan reizigers met een rollator was gedacht. “De chauffeur is verplicht te helpen als iemand moeite heeft met instappen”, aldus Veldhuis. “En in de bus is ruimte met riemen om rollators veilig vast te zetten.”

‘Lekker gekletst’

Het dagje uit was niet alleen leerzaam, maar ook gezellig. “We hebben veel nieuwe dingen geleerd, maar ook gewoon lekker met elkaar gekletst”, aldus een van de deelnemers. “In de auto heb je daar geen tijd voor, want dan moet je natuurlijk op de weg letten.”

Het doel van deze dagje uit is om senioren te laten ervaren dat het openbaar vervoer niet alleen praktisch en betaalbaar is, maar ook bijdraagt aan sociale contacten en zelfstandigheid.

Dagje uit met het OV voor senioren. Foto: aangeleverd.