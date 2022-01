D66 voor combibaan in de Ronde Venen

De Ronde Venen – In december 2021 is de stichting Combibaan DRV opgericht. Deze stichting wil een combibaan realiseren in onze gemeente. Een combibaan is een 400 meter baan die gebruikt kan worden voor sporten zoals atletiek, skeeleren en schaatsen. Onze gemeente is gezegend met actieve atletiekverenigingen zoals de Veenlopers. Deze vereniging heeft helaas geen trainingsaccommodatie. Daarnaast is IJsclub Nooit Gedacht al lange tijd opzoek naar een alternatieve plek. Dit mede omdat de huidige faciliteit sterk afhankelijk is van vorst. Kortom sporten is niet vanzelfsprekend, Om sporten te stimuleren is D66 voorstander van een combibaan in onze gemeente. “Het is een aanvulling op het sportaanbod. Daarnaast gaan mensen, mede door de corona maatregelen, steeds minder sporten. Dit gaat ten koste van gezondheid en veerkracht” zegt Joanne Freeve gemeenteraadslid voor D66. Daarom dient D66 een motie in waarin D66 het college vraagt om een locatie beschikbaar te stellen voor deze combibaan. Net zoals de gemeente eerder ruimte beschikbaar heeft gesteld voor sporten zoals voetbal, tennis en hockey.