D66 in gesprek met Vinkeveen

De Ronde Venen – Op 30 januari organiseert D66 een ‘in gesprek met’ avond. Graag wisselt de (aanstaande)fractie deze keer met u van gedachte over de wensen van inwoners voor het centrum, uitvalswegen, voorzieningen, openbaar groen. Ook staan we stil bij welke andere mogelijkheden inwoners van Vinkeveen zien voor hun dorp. Bent u inwoner van Vinkeveen of geïnteresseerd in een gesprek met de (kandidaat)raadsleden van D66, dan bent u van harte welkom!

Hebt u ideeën hoe het beter kan of misschien wel nooit meer moet? Spreek u uit! Inloop vanaf 19.15u, aanvang 19.30u. Locatie: De Boei Kerklaan 32 Vinkeveen