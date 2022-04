Cursus ‘Start2Triathlon’ bij Oceanus

Aalsmeer – Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en altijd al een Triathlon willen volbrengen? De triathlon afdeling van de zwemsportclub Oceanus start voor het komende triathlonseizoen een gratis vijf weken durende cursus ‘Start2Triathlon’ voor senioren. Het doel is dat de sporters na vijf weken een basis hebben om door te trainen voor de eerste sprint-triathlon. Dat verder trainen kan na vijf weken zelfstandig, maar kan ook bij Oceanus onder leiding van de verenigingstrainers en met een leuke sociale groep sporters.

De cursusdagen zijn op de dinsdagen van 10 mei tot en met 7 juni in en nabij zwembad de Waterlelie. Om 18.00 uur wordt gestart met een borstcrawl clinic en om 19.00 uur met een looptraining. Vooral de zwem en looptechniek zal centraal staan tijdens deze trainingen.

Aanvullend op deze trainingen kunnen de cursisten gratis deelnemen aan de reguliere trainingen van de triathlon afdeling. Dit zijn vanaf half mei trainingen in het buitenwater bij het surfstrand in de Westeinderplas. Dit als het buitenwater een temperatuur van minimaal 16 graden heeft en de cursist een wetsuit en een zwemboei heeft. Deze open-water zwemtraining zal op de woensdagavond zijn van 18.30 tot 19.30 uur.

Daarnaast kan er deelgenomen worden aan een fietstraining op de maandagavond en een looptraining in het Amsterdamse Bos op de donderdagavond. De cursus wordt afgesloten met een wisselclinic, want wisselen is naast zwemmen, fietsen en lopen de vierde discipline van de triathlonsport. Opgeven en inlichtingen via heteren@caiway.nl Triathlon wedstrijdagenda: www.triathlonbond.nl/meedoen