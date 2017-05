Cursus Politiek Actief zit vol!

Het is positief om te zien dat er zoveel belangstelling is voor de lokale democratie. Helaas betekent het ook dat de gemeente een aantal deelnemers heeft moeten teleurstellen. Gezien de grote belangstelling is de gemeente van plan om de cursus in het najaar opnieuw aan te bieden. Zodra daar meer over bekend is, komt hier meer informatie over via de gebruikelijke communicatiekanalen, zoals de gemeentelijke website en de Nieuwe Meerbode.

De cursus wordt verzorgd door ProDemos in samenwerking met de raadsgriffie van Aalsmeer. Meer informatie via griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387584.