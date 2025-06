Cultuurmarkt Uithoorn en De Kwakel vol creativiteit en verbinding

Uithoorn/De Kwakel – De omgeving rond sporthal De Scheg in Uithoorn verandert zaterdag 28 juni van 11.00 tot 16.00 uur in een levendig centrum van kunst, muziek en creativiteit. De vijfde editie van de Cultuurmarkt Uithoorn en De Kwakel belooft een feestelijke dag te worden voor jong en oud, met een programma dat barst van de inspiratie, interactie en culturele diversiteit.

Wat ooit begon als een kleinschalig initiatief om lokale cultuur onder de aandacht te brengen, is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks hoogtepunt in de gemeente. De Cultuurmarkt biedt bezoekers de kans om op laagdrempelige wijze kennis te maken met uiteenlopende kunstvormen. Of je nu een doorgewinterde creatieveling bent of gewoon nieuwsgierig, er is voor ieder wat wils. Een van de grote trekkers van de markt zijn de vele workshops die gedurende de dag worden aangeboden. Bezoekers kunnen zich onderdompelen in zang, improvisatietheater, dans, tekenen en schilderen.

Podium vol lokaal talent

Op het bruisende podium treden lokale verenigingen en artiesten op met muziek, dans en theater. Deze optredens geven een podium aan het rijke culturele leven in Uithoorn en De Kwakel en zorgen voor een energieke sfeer die de hele dag voelbaar is. Van jeugdige dansgroepen tot ervaren muzikanten, het podium weerspiegelt de diversiteit en het talent van de regio. De kramen en activiteiten zijn verspreid rondom sporthal De Scheg, waar ook de horeca aanwezig is voor een hapje en een drankje. Het evenement is gratis toegankelijk en nodigt iedereen uit om cultuur te beleven, te ontdekken en te delen.

In een tijd waarin verbinding en creativiteit belangrijker zijn dan ooit, laat de Cultuurmarkt zien hoe cultuur mensen samenbrengt. Het is een dag waarop de gemeente haar culturele hart laat zien. Het dagprogramma luidt als volgt. 11.00 uur opening Cultuurmarkt door wethouder José de Robles en dorpsdichter Amanda ten Cate, 11.10 uur optreden Overdagkoor onder leiding van Jenny van Huissteden, 11.40 uur optreden Dance Centre Uithoorn, 12.10 uur optreden koor Raise your Voice o.l.v. Erwin van Motman, 12.40 uur Jeugd Theater School Uithoorn, 13.10 uur Soul en Motownkoor D-F!NE, 13.40 uur presentatie rapworkshop, 14.10 uur modeshow Folklore Exotica, 14.40 uur Jeugd Theater school Uithoorn presentatie workshop, 15.10 uur optreden blaasorkest KnA, 15.40 uur optreden Da Capo’s popkoor, 16.00 uur afsluiting Cultuurmarkt 2025.

Op de foto: Cultuurmarkt Uithoorn en De Kwakel vol creativiteit en verbinding. Foto: archief.