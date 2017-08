Culinaire Venen met André Hazes

Mijdrecht – Op zaterdag 9 september vindt van 12.00 tot 23.00 uur de twaalfde editie van het culinaire festival, Culinaire Venen, plaats. Het Raadhuisplein in Mijdrecht wordt die dag weer getransformeerd tot een gezellig plein, waar volop genoten kan worden van hapjes, drankjes en passend entertainment. Dit jaar zijn dat de restaurants al met de lunch geopend, en ’s middags is er vanaf 13.30 uur een demonstratie op de Ofyr-barbecue.

Dit jaar nemen de volgende bedrijven deel: Restaurant Rendez Vous, Café-Restaurant Het Rechthuis, Italiaans restaurant Il Gusto, PUUR catering en Prinselijk Proeven uit Mijdrecht, Esca Lunch & Diner (het nieuwe restaurant van hotel Villa Lokeend) vertegenwoordigt Vinkeveen. De organisatie is er trots op dat ook ’t Amsterdammertje uit Loenen a/d Vecht weer deelneemt; zij verzorgen ’s middags de Ofyr-demonstratie.

Speciale gast

Rondom alle culinaire verrassingen van de deelnemende restaurants is er ook dit jaar weer passend entertainment: Jazz Centrale met zangeres SaraLee, DJ Berry Zarzamora, zanger Franklin Brown en als top-act van de avond: André Hazes.

Het goede doel

Ook in 2017 wordt aan de Culinaire Venen een lokaal goed doel gekoppeld. Lokale doelen hebben het vaak moeilijker om fondsen te vergaren dan de meer in het oog springende landelijke doelen en voor de donateurs is veel directer zichtbaar waarvoor de gelden worden ingezet. Dit jaar heeft de Stichting Culinaire Venen gekozen voor Dagopvang de Nostalgie in Amstelhoek, een dagopvang voor mensen met dementie, eenzame ouderen en hun mantelzorgers.