CSW JO11-5M winterkampioen

Wilnis – In de jongenscompetitie van de jeugd onder 11 speelt 1 meisjesteam mee. En dat hebben de jongens gemerkt. Zaterdag 16 december kroonden de meisjes van CSW JO11-5M zich bij Hertha tot winterkampioen! Vanaf de start van het seizoen speelt het team in een vaste opstelling. Mila van Leeuwen op doel, Romaysa Everse, Fleur de Wit, Jip Groenewegen en Fieke Herngreen achterin, Amy Dekkers op het middenveld en Iris Pothoff, Isa Verheul en Fiene Guerand voorin.

De rol binnen het team is voor iedereen duidelijk en het lukt hierdoor steeds beter om te combineren, verdedigen en aan te vallen. Het is een genot om te zien hoeveel plezier de meisjes hebben in het voetballen en hoe goed ze inmiddels samen kunnen spelen. Na afloop van de gewonnen kampioenswedstrijd tegen Hertha kregen de kampioenen een enorme beker en ieder een medaille overhandigd. Terug bij CSW werden de meisjes als ware heldinnen ontvangen en toegezongen onder het genot van een patatje.

Als klap op de vuurpijl, kon de gewonnen prijs voor de meest verkochte loten voor de grote clubactie meteen na de huldiging worden verzilverd op de bowlingbaan. Een hele geslaagde afsluiting van de eerste helft van het voetbalseizoen 2017-2018. Onder de kerstboom kunnen de toppers van CSW JO11-5M nog eens rustig nagenieten van deze mooie prestatie!