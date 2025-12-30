CSW en trainer Jeffrey Vlug verlengen samenwerking

Wilnis – Sinds het seizoen 2024-2025 staat Jeffrey Vlug aan het roer bij de voetbalselectie heren van CSW. Vlug en het bestuur van de Wilnisse club zijn tot de conclusie gekomen dat er nog genoeg uitdagingen zijn om voor een derde seizoen de samenwerking aan te gaan.

Vlug: “ik heb het super naar m’n zin bij CSW, een echte dorpsclub. Dit tweede seizoen spelen we echt leuk aanvallend voetbal. De spelers zijn aan mij gewend en ik aan hen. Dankzij de kwaliteitsimpuls afgelopen zomer kunnen we meedoen in deze competitie. Mijns inziens liggen er nog voldoende uitdagingen en zit er nog rek in deze spelersgroep.”

Tevreden

John Groenewegen, bestuurslid voetbalzaken in Wilnis, is tevreden met de verlenging van Jeffrey Vlug. “We hebben ook het contract van Guus Verhoef als assistent van Vlug kunnen verlengen. Hiermee is er continuïteit en stabiliteit. Guus bewaakt de lange termijn rode draad en is op verschillende manier actief binnen CSW. Ik ben ervan overtuigd, dat beiden in staat zijn om het maximale uit de spelersgroep te halen. Dankzij het attractieve spel en de velen doelpunten zien we steeds meer toeschouwers langs de lijn. Zowel in Wilnis als bij uitwedstrijden. Ik ben er zeker van dat we dit seizoen nog tot leuke dingen in staat zijn.”

CSW en trainer Jeffrey Vlug (links) verlengen de samenwerking. Ook assistent-trainer Guus Verhoef tekent bij. Foto: aangeleverd.