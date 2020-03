Coronavirus: Geen NL Doet en geen voetbal

Aalsmeer – De klusjes voor NL Doet gaan deze vrijdag 14 en 15 maart niet door en langs de lijn bij de voetbal staan, zit er voorlopig ook niet in. Tot 1 april zijn alle voetbalduels gecanceld. Alle evenementen met meer dan 100 mensen worden in heel Nederland afgelast. Het zijn aangescherpte maatregelen van het kabinet om uitbreiding van het corona-virus tegen te gaan. De nieuwe maatregelen gelden in elk geval tot 1 april.

Het college van B&W zou vrijdag en zaterdag de handen uit gaan steken bij Scouting Tiflo, de Historische Tuin, Ons Tweede Thuis en tijdens de schoonmaakactie van SPIE op de Westeinderplassen.

Uiteraard vindt het college het jammer, net als de landelijke organisatie van NL Doet en vast ook vele vrijwilligers. “Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus vinden we het niet verantwoord om de geplande activiteiten dit weekend door te laten gaan. NL Doet is een feest van sociale verbinding, maar er is niks belangrijker dan gezondheid”, aldus de organisatie.

Schoonmaakactie SPIE uitgesteld

In het kader van NL Doet gaat het bestuur van SPIE en vele vrijwilligers jaarlijks het water op om de Westeinderplassen te ontdoen van zwerfvuil. Het SPIE-bestuur heeft overleg gehad met de gemeente en heeft besloten de actie af te lassen. “Het schoonmaken gaat helaas niet door”, laat voorzitter Erna van den Heuvel weten. “Er wordt nu zowel met de mensen van NL Doet als met de gemeente gekeken naar een nieuwe datum.”

Kinderboerderij: Geannuleerd

Kinderboerderij Boerenvreugd doet ook jaarlijks mee aan de NL Doet actiedagen. Deze dagen komen bedrijven en/of organisaties allerlei klussen doen. Dit keer zou het hekwerk onder handen genomen en de speeltuin kon wel een oppepper gebruiken. Maar, helaas: “De geplande NL Doet activiteiten op de kinderboerderij dit weekend zijn geannuleerd”, aldus Boerenvreugd.