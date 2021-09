Coronacheck horeca vooral eigen verantwoordelijkheid

Aalsmeer – Het kabinet kondigde op maandag 13 september versoepelingen aan ten aanzien van de geldende corona maatregelen. Zo wordt de anderhalve meter afstand losgelaten en is vanaf 25 september de coronapas nodig voor toegang tot de horeca en een aantal andere zaken in het openbare leven.

De horeca heeft negatief gereageerd op de versoepelingen van het kabinet. Ook Koninklijke Horeca Nederland was niet bepaald positief. De verplichte coronacheck wordt door de sector eerder als een verzwaring dan als een versoepeling ervaren.

Wethouder Economische Zaken Robert van Rijn: “Het Aalsmeerse gemeentebestuur vertrouwt op het gezonde verstand van de horecaondernemers en de bezoekers. Iedereen kent inmiddels de gedragsregels waarmee verspreiding van het coronavirus kan worden tegen gegaan. Wij rekenen erop dat iedereen daar verstandig mee om gaat en zien in actieve handhaving op dit moment geen toegevoegde waarde.”

De horeca dient uiterlijk om 24.00 uur te sluiten. Gezien de beperkte nachthoreca zal dat in Aalsmeer weinig problemen geven.

Burgemeester Gido Oude Kotte vult aan dat in het veiligheidsberaad en in de veiligheidsregio al eerder is afgesproken dat er alleen gehandhaafd wordt bij excessen ten aanzien de coronaregels.