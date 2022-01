Corona testunit GGD in januari in Aalsmeer

Aalsmeer – Van maandag 3 tot en met zondag 30 januari staat de corona testunit van de GGD op het Drie Kolommenplein, naast het raadhuis. In de testunit kunnen mensen uit Aalsmeer en Kudelstaart met klachten zich zonder afspraak gratis laten testen op corona.

Wethouder Zorg Wilma Alink: “Helaas houdt de coronapandemie ons nog steeds in de greep. Testen bij klachten blijft een grote rol spelen in de strijd tegen het virus. Ook als je gevaccineerd bent, is testen belangrijk om verspreiding van het virus tegen te gaan. We zijn daarom blij dat de GGD weer naar Aalsmeer komt, zodat onze inwoners met klachten zich dichtbij huis kunnen laten testen.”

Zeven dagen per week open

De testunit is zeven dagen per week open van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. De testunit wordt door één bezoeker tegelijk betreden, waarna de test wordt uitgevoerd. Buiten de unit kunnen bezoekers, met mondkapje op en op voldoende afstand, wachten. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Gastheren en -vrouwen ontvangen de bezoekers en beantwoorden eventuele vragen. Bezoekers wordt dringend verzocht thuis te blijven tot de testuitslag binnen is.

Eerst een zelftest?

Bij coronaklachten kunt u ook een corona-zelftest gebruiken. Na een positieve zelftest is het van belang altijd een test bij de GGD te doen. In sommige situaties kunt u zich beter direct laten testen bij de GGD. Bijvoorbeeld als u een kwetsbare gezondheid heeft. Ga ook naar een testlocatie van de GGD als u langdurig klachten houdt, meer klachten krijgt of uw reuk of smaak verliest.

Testafspraak

Voor testen bij de unit is het niet mogelijk om een afspraak maken. Via coronatest.nl kunt u op afspraak bij de reguliere GGD-testlocaties getest worden. Dat is ook gratis. Bij de reguliere testlocaties is ook de mogelijkheid om zonder afspraak langs te gaan.

Testen voor Toegang

Heeft u een coronatoegangsbewijs nodig omdat u niet gevaccineerd bent? Het testen hiervoor verloopt niet via de GGD, maar via Testen voor Toegang. Dit is altijd op afspraak via de website testenvoortoegang.org.