Corona testunit GGD drie weken aan de Dreef

Aalsmeer – Vanaf maandag 11 tot en met zondag 31 oktober 2021 staat de corona testunit van de GGD op het parkeerterrein aan de Dreef in Hornmeer. Op deze locatie kunnen mensen uit Aalsmeer en Kudelstaart met lichte klachten zich zonder afspraak gratis laten testen op corona.

De testunit oogt iets anders dan de testbus die eerder naar Aalsmeer kwam, maar de werkwijze is hetzelfde. De unit is zeven dagen per week open van 9.00 tot 12.00 uur en van 12.45 tot 16.00 uur. Iedereen uit Aalsmeer en Kudelstaart kan gratis en zonder afspraak langskomen om zich te laten testen. Vergeet niet uw mondkapje te dragen.

Wethouder Zorg Wilma Alink: “Regionaal stijgen de besmettingscijfers weer licht. In Aalsmeer blijven die redelijk gelijk, maar we zien wel dat relatief weinig mensen uit onze gemeente zich laten testen. We hopen de drempel om te laten testen te verlagen door deze testunit nu beschikbaar stellen. Dus bent u verkouden, heeft u keelpijn, moet u hoesten of niezen, heeft u verhoging of verminderde smaak of reuk: het is nog steeds belangrijk om u te laten testen. Zo voorkomen we verdere verspreiding van het virus, waardoor de druk op de zorg niet verder toeneemt en we de samenleving openhouden.”

Anderhalve meter

Mogelijk moet u buiten de unit wachten tot u aan de beurt bent. Houd daarbij de anderhalve meter in acht. Gastheren en –vrouwen ontvangen de bezoekers en beantwoorden eventuele vragen.

Testen op afspraak

Natuurlijk blijft het ook mogelijk om via het algemene nummer van de GGD (0800-1202) een afspraak te maken voor een test bij een van de standaard testlocaties in de regio. Bezoekers van zowel de unit als de vaste testlocaties wordt dringend verzocht thuis te blijven tot zij de testuitslag binnen hebben. Testen van de GGD gelden niet als testen voor toegang. Hiervoor kunt u een afspraak maken via https://www.testenvoortoegang.org.