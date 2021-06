Corona testbus twee weken bij winkelcentrum Zijdelwaard

Uithoorn – Bewoners van de gemeente Uithoorn met lichte klachten kunnen zich van 28 juni tot en met 11 juli zonder afspraak, gratis en dichtbij huis laten testen op corona. De GGD-testbus staat in deze periode op het parkeerterrein bij winkelcentrum Zijdelwaard. De mobiele en kleinschalige testlocatie bestaat uit een hiervoor omgebouwde touringcar. De bus wordt door één bezoeker tegelijk betreden, waarna de test wordt uitgevoerd. Andere bezoekers wachten buiten de bus totdat zij aan de beurt zijn. Buiten de bus kunnen bezoekers met mondkapje op, op voldoende afstand wachten.

De testlocaties in Amsterdam zijn voor sommige bewoners best ver weg. Daarom maakt de gemeente zich hard bij de GGD -die over de locaties gaat- om de testbus zo vaak als mogelijk naar Uithoorn/De Kwakel te krijgen. De testbus op het parkeerterrein bij winkelcentrum Zijdelwaard is dagelijks geopend van 9 tot 12 en van 12.45 tot 16 uur. Een afspraak maken is niet nodig. De test is gratis. Neem een geldig legitimatiebewijs mee als u deze heeft.