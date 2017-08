Coop wil minder jonge slachtoffer in het verkeer

Uithoorn – Coop en Veilig Verkeer Nederland slaan de handen ineen voor een veilig begin van het nieuwe schooljaar. Coop zet de slogan ‘De scholen zijn weer begonnen!’ extra kracht bij met de spaaractie ‘Bike to School’, waarbij klanten kunnen sparen voor fietsaccessoires. Volgens Coop een aantrekkelijke spaaractie met een belangrijke missie: samen met Veilig Verkeer Nederland willen we de verkeersveiligheid bevorderen en daarmee het aantal verkeersongelukken met kwetsbare jonge kinderen aan het begin van het nieuwe schooljaar verminderen.

Het aantal verkeersongelukken met schoolgaande kinderen na de zomervakantie groeit nog steeds.. Coop richt zich op fietsende kinderen en hun (groot)ouders. “Wanneer zij veilig en goed zichtbaar de weg op gaan, dragen we bij aan een vermindering van het aantal ongelukken in deze periode. Zo hopen we samen met Veilig Verkeer Nederland ‘t verschil te maken” aldus Coop.



Sparen voor fietsaccessoires

Van week 35 tot en met week 39 kunnen klanten van Coop sparen voor fietsaccessoires die voor kinderen het fietsen leuker en vooral veiliger maken. Van een fietshelm tot lampjes en spaakreflectoren. Bij geselecteerde producten ontvangen klanten spaarzegels, bij 12 zegels is de spaarkaart vol. Bij de kassa wordt deze ingewisseld voor een voucher waarmee ze via de online webshop www.biketoschool.nl fietsaccessoires met korting of geheel gratis kunnen aanschaffen. Met iedere voucher kunnen klanten bovendien meedingen naar de prachtige Tulp-fiets, die in iedere Coop-winkel wordt verloot.