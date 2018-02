Conditie Aardbeienbrug erg slecht!

Aalsmeer – Het was Henk ‘rondvaart’ van Leeuwen al opgevallen. “Een tijdelijke stremming van de Aardbeienbrug?”, zo vroeg hij zich af. “Een semi-permanente doorvaarthoogte verlaging van 20 centimeter. Dus nu nog 90 centimeter doorvaarthoogte totdat de brug vervangen wordt! Waarom weten wij dat niet?” Er kwamen diverse reacties en positief waren deze over het algemeen niet. Het blijkt een noodzakelijk ingreep te zijn, zo laat de gemeente weten:

“Bij een recente inspectie van Aardbeienbrug is gebleken dat de conditie van deze brug zo slecht is dat de verkeersveiligheid voor zwaarder verkeer in het geding is. Om de bereikbaarheid van ‘de tweede helft’ van deze doodlopende weg veilig te stellen – met name voor hulpdiensten – heeft de gemeente besloten per direct een voorziening aan de brug aan te brengen. Consequentie van deze noodvoorziening is dat de doorvaarthoogte van de brug tijdelijk met 16 centimeter is verlaagd.”