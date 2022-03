Concertlezing De Elementen in Flower Art Museum

Aalsmeer – Op vrijdag 22 april komen kunst en muziek samen tijdens de concertlezing De Elementen in het Flower Art Museum. Een avond met muziek van Aalsmeers Harmonie afgewisseld door een lezing van Constantijn Hoffscholte, operationeel directeur van het Flower Art Museum. Laat u meeslepen door muziek en verhalen rond de klassieke elementen vuur, water, lucht en aarde.

Het wordt een gevarieerde avond waarop zowel klinkende namen als verborgen parels voorbijkomen. Van Earth, Wind & Fire tot The Beatles en van William Turner tot Arcimboldo. De concertlezing is van 20.00 tot circa 22.00 uur (inclusief pauze).

Kaarten voor de concertlezing kosten 17,50 euro (regulier) en 14,50 euro (Vrienden FAM/donateurs Aalsmeers Harmonie) en zijn verkrijgbaar via www.flowerartmuseum.nl/agenda of te bestellen via info@flowerartmuseum.nl. Voor vragen kan ook worden gebeld naar 0297-364400. Het museum is gevestigd in de voormalige waterkelder aan de Kudelstaartseweg, recht tegenover de watertoren.