Concert Malin Pettersens in De Oude Veiling

Aalsmeer – Op zondag 19 oktober verzorgt Malin Pettersens een Americana-concert in De Oude Veiling aan de Marktstraat. Malin Pettersens creatieve drive is een onuitputtelijke bron. De laatste jaren is die overstroomd met regelmatige muzikale releases – zonder dat de kwantiteit ten koste gaat van de kwaliteit. Integendeel: Pettersen bewijst hoe duurzaam haar muziek is en dat haar nummers zich in meerdere formats en uitingsvormen lenen.

Het album Wildflower kan worden gezien als een samenvatting van Pettersens solocarrière tot nu toe – hier is alle kennis, ervaring, en niet te vergeten alle muzikale autoriteit die ze heeft opgedaan, in het eindproduct verwerkt. Pettersen zegt zelf: “Dit album gaat over het intuïtief creëren van iets, op het moment zelf, in de kamer. Met alle muzikale bagage die je meeneemt naar de studio. Zonder te veel na te denken of te analyseren.”

Een aanrader om te gaan kijken en luisteren, Malin Pettersens geeft slechts drie concerten in Nederland. Het optreden in Aalsmeer begint om 15.00 uur en de entree bedraagt 15 euro. Kaarten reserveren kan via scr@pietergroenveld.com.

Toekomstmuziek: Zaterdag 1 november Tim Grimm en Sergio Webb (USA), zondag 16 november John Gorka (USA) en vrijdag 21 november gitaarvirtuoos Beppe Gambetta (I/USA).

Foto: Roger Neumann (Malin Pettersens in studio).

