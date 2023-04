Concert Caritas: ‘Wees blij dat Jozef leeft’

Aalsmeer – ‘Wees blij dat Jozef leeft’ is wat het interkerkelijk koor Caritas zong in het laatste deel van het Oratorium Jozef tijdens het concert zaterdag 22 april. Deze avond was er geen plekje meer vrij in de Open Hofkerk! Het koor organiseerde dit concert omdat het 40 jaar bestaat en vanwege het afscheid van hun pianist, Peter van Dongen. Dit laatste vinden de koorleden natuurlijk niet fijn, maar begrijpen zijn keuze. Voor de pauze zongen de Caritassers een aantal nummers. Zij hebben een breed repertoire, waar zij acht liederen van hebben laten horen. ‘We need a little love’ was er één van en met de solo van Rianne is dit nummer beslist een topper!

Na de pauze begon het stuk over Jozef, waarmee het koor al bijna een jaar geleden met instuderen is begonnen. Het geheel werd begeleid door vijf fantastische muzikanten. Peter van Dongen begeleidde voor de laatste keer het koor op de piano en dirigent Arie Vooijs had de leiding. Martijn speelde de rol van Jozef en had daarmee een flink aantal solo’s te zingen, wat hem voortreffelijk afging. Het publiek had van alles te zien en te horen. De jas van Jozef speelde een belangrijke rol, die werd een aantal keren verwisseld.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

In het verhaal kwamen verschillende levensproblemen naar voren die nog steeds aan de orde van de dag zijn. Een boeiend verhaal over moeilijke tijden, maar ook met mooie gebeurtenissen, vooral als blijkt dat broer Jozef nog leeft! Het koor wist met dit concert het publiek te raken, waardoor velen deze avond als een mooie muzikale beleving zullen herinneren.