Concert Aalsmeers Harmonie valt in de smaak

Aalsmeer – Op zondag 15 februari trad Aalsmeers Harmonie op in de sfeervolle Doopsgezinde Kerk. Onder leiding van dirigent Michel de Haas bracht het orkest een afwisselend en energiek programma ten gehore. De kerkzaal was tot de laatste stoel gevuld; het enthousiaste publiek gaf het concert van begin tot eind een warme, betrokken sfeer. Het thema ‘Aalsmeers Harmonie in beweging’ liep als een rode draad door het programma heen. Vanaf de eerste klanken werd duidelijk hoe veelzijdig dat thema kon klinken. Met het vrolijke en lichtvoetige Sandpaper Ballet, compleet met schuurpapier als percussie-instrument, zette het orkest meteen de toon. De beweging werd daarna verder doorgevoerd in dansbare klassiekers zoals Saturday Night Fever, dat zichtbaar en hoorbaar herkenning opriep bij het publiek. Ook het moderne en sprankelende Aurora Dances van Philip Sparke zorgde voor levendige energie binnen het orkest.

Jubilaris en afscheid

Halverwege het concert werd even stilgestaan bij een bijzondere mijlpaal. KLarinettiste Irene Teeuwen werd in het zonnetje gezet omdat zij maar liefst 25 jaar lid is van Aalsmeers Harmonie. Ze is een betrokken lid van het orkest, is jarenlang penningmeester geweest en helpt met allerlei hand- en spandiensten. Zij werd toegesproken door de voorzitter, kreeg een cadeautje en een groot applaus. Aan het einde van het programma werd nog een bijzonder moment gedeeld: het afscheid van Gerard Tesselaar, die op 88-jarige leeftijd stopt met spelen bij de harmonie. Bijna twintig jaar was Gerard een vaste waarde in de trom-bonesectie. Wat begon als een invalbeurt groeide uit tot een langdurig, actief lidmaatschap. Het concert werd afgesloten met de feestelijke mars Vivat Patria. Daarna werd het publiek uitgenodigd om in de Bindingzaal nog even na te praten, een drankje te drinken en natuurlijk de jubilaris te feliciteren. De ontspannen sfeer maakte de middag compleet: het was een geslaagd concert waar zowel publiek als muzikanten met plezier op terugkijken.

Meespelen

Aalsmeers Harmonie richt de blik nu op de voorbereiding voor de komende buitenconcerten. Speelt u/jij een instrument en zoekt u een gezellige, actieve muziekvereniging? Nieuwe leden zijn van harte welkom! Het orkest is vooral op zoek naar een drummer, bassist en koperblazers, maar ook andere muzikanten kunnen zich melden. Meer informatie is te vinden op: www.aalsmeersharmonie.nl.

Foto: Aalsmeers Harmonie in concert (foto aangeleverd).