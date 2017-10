Combifun Circusdag een groot succes

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 27 oktober werd er, net als iedere andere vakantie, weer een Combifun vakantieactiviteit georganiseerd door Cultuurpunt Aalsmeer, De Binding en Team Sportservice Aalsmeer, deze keer in de Proosdijhal in Kudelstaart. En het was een wel heel speciale editie, het draaide namelijk de hele dag om circus. Onder leiding van twee circusdocenten van Circus Kristal werd er een paar uur lang druk geoefend met onder andere jongleren, koorddansen, op de eenwieler rijden en balanceren. En aan het eind van de dag mocht iedereen zijn of haar kunsten laten zien aan ouders, broertjes, zusjes en opa’s en oma’s.

Ruim op tijd meldden de ruim 75 kinderen, in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar, zich in de Proosdijhal. Al snel werden de ouders uitgezwaaid en kon de circusdag beginnen. Docent Aschwin startte met een gezamenlijke warming-up. Iedereen verzamelde zich rondom de piste en vergaapte zich aan de gave trucjes die hij liet zien, zoals het balanceren op grote ballen, het laten draaien van Chinese bordjes, het jongleren met vele ballen, het starten, gooien en vangen van een diabolo, het rijden op de eenwieler en nog veel meer. Na deze uitleg mochten de kids zelf aan de slag en ondervinden wat zij het leukste onderdeel van het circus vonden. De meiden vonden vooral het balanceren op de ballen en het rijden op de eenwieler leuk, de jongens konden hun ei kwijt in het skateboarden, het jongleren en het spelen met de diabolo.

Demonstratie

Halverwege de dag was er tijd voor een kleine demonstratie voor elkaar, om te laten zien wat iedereen al geleerd had. In de piste presenteerde iedereen zijn of haar favoriete onderdeel. Na de lunchpauze ging iedereen weer snel de zaal in om te oefenen voor de eindpresentatie. Ook maakten velen van dit moment gebruik om zichzelf te laten schminken. Daarnaast leerde docent Aschwin de geïnteresseerden ook nog een leuke goocheltruc.

Presentatie

Om 14.00 uur was het tijd voor de presentatie. Ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes: de tribune stroomde vol met belangstellenden. Nadat iedereen door het rode gordijn de vloer op was gelopen en zichzelf in een lange rij aan het applaudisserende publiek presenteerde, kon de grote finale beginnen. De ouders werden uitgenodigd met hun kind(eren) mee te lopen en hun kunsten te aanschouwen. Vervolgens mochten de ouders zelf natuurlijk ook laten zien wat zij in hun mars hadden en alle onderdelen van het circus zelf uitproberen.

Dit was de eerste Combifun waarin het Cultuurpunt, De Binding en Team Sportservice Aalsmeer gezamenlijk één activiteit organiseerden. De vorige keren was er altijd keuze uit drie activiteiten, van elke organisatie één. De circusdag was een groot succes, met veel positieve reacties en enthousiaste deelnemers. De volgende Combifun is in de kerstvakantie. De precieze datum en activiteit zijn nog niet bekend, maar binnenkort verschijnt daarover meer informatie.