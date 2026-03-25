Collegebezoek 90-jarig familiebedrijf Raggers Schoonmaak

Uithoorn – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bracht recentelijk een bezoek aan Raggers Schoonmaak. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd aan de Amsteldijk Noord 32, in een karakteristiek pand aan de Amstel. Het gebouw is een gemeentelijk monument en deed vroeger dienst als pastorie van de Thamerkerk.

Raggers bestaat sinds 2025 precies 90 jaar. Het familiebedrijf werd in 1935 opgericht door Gerrit Raggers, die samen met zijn vrouw begon met glasbewassing in Amsterdam. Inmiddels is Raggers uitgegroeid tot een moderne, gespecialiseerde schoonmaakorganisatie met meer dan 300 medewerkers en vestigingen in Uithoorn, op de Amsteldijk Noord, op Schiphol, in Almere en in Utrecht.

Het college werd ontvangen door Viviann Twigt (marketing) en Chantal van Amerongen, (commercieel directeur). Sinds januari 2021 vormen Chantal en haar broer Peter van Amerongen samen de dagelijkse leiding van het familiebedrijf. Chantal werkt al 26 jaar bij Raggers en kent het bedrijf door en door en heeft daarmee ook het echte ‘Raggers-gevoel’. Ook Leonoor Juwett, (Beleidsmedewerker Personeel & Organisatie) en al 15 jaar werkzaam bij Raggers, schoof aan bij het gesprek. “Schoonmaak is hard-core P&O”, aldus Juwett. “Onze doelgroep staat vaak aan de basis van de arbeidsmarkt. Het vraagt veel, maar het geeft ook veel voldoening.”

Al vijf jaar werkt Raggers nauw samen op de gemeente Amstelveen met AM Match, waardoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om werkfit te worden en door te stromen naar regulier werk. De samenwerking begon als een pilot en werd later via een aanbesteding officieel voortgezet. Inmiddels zijn er zelfs medewerkers doorgestroomd naar leidinggevende functies.

Wethouder Jan Hazen vroeg hoe Raggers omgaat met de krapte op de arbeidsmarkt. Chantal van Amerongen: “Dat was lastig, maar het gaat nu beter. Wij zijn geen prijsvechter; we staan voor kwaliteit en voor wie we zijn. We nemen klanten en medewerkers serieus en dat zorgt voor loyaliteit.” Het bedrijf richt zich bewust op jongeren. Via onder meer vakantiewerk, banenmarkten en gastcollega’s op scholen komen veel jonge mensen in aanraking met het vak en regelmatig blijven ze hangen en krijgen volop doorgroeimogelijkheden. Wethouder Hazen herkende deze ontwikkeling: “Dat zien we ook terug in bijvoorbeeld de tuinbouwsector.”

Meer dan schoonmaak alleen

Chantal benadrukte dat werken in de schoonmaakbranche allang geen simpel werk meer is; innovaties zoals robotstofzuigers en geavanceerde technische systemen spelen een steeds grotere rol in het dagelijkse werk. Ze gaf daarbij aan dat de aanpak per doelgroep verschilt: bij jongeren ligt de focus op het bieden van perspectief en het boeien en binden van nieuw talent, terwijl bij oudere medewerkers vooral wordt gekeken hoe zij duurzaam inzetbaar kunnen blijven.

Wethouder Ferry Hoekstra vroeg hoe specialistische schoonmaak er in de praktijk uitziet, waarop Van Amerongen toelichtte dat het bijvoorbeeld gaat om stofzuigen of reinigen op hoogte. Waar vroeger een productielijn moest worden stilgelegd, maken moderne technieken het in sommige gevallen mogelijk dat werkzaamheden gewoon kunnen doorgaan.

Lokale verbondenheid

Het college benadrukte tijdens het bezoek het belang van de lokale wortels van Raggers: “Dat jullie Uithoornse roots hebben, is heel belangrijk voor onze gemeenschap. Dit is lokale binding die ertoe doet.”

Op de foto: Het college op bezoek bij familiebedrijf Raggers. Foto: Gemeente Uithoorn.