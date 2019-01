College stelt gemeenteraad voor nieuwe veerpont Nessersluis

De Ronde Venen – Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor een nieuw veerpont te bouwen voor Nessersluis. De kosten voor renovatie van de bestaande veerpont en de bouw van een nieuwe ontlopen elkaar niet veel. Daar staat tegenover dat een nieuw pontveer veel duurzamer is en langer meegaat. De afgelopen maanden is onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van renovatie van de huidige pont en de bouw van een nieuwe. Dat er een pont over de Amstel moet blijven varen tussen Nessersluis en Nes aan de Amstel staat niet ter discussie. Wethouder Kiki Hagen: ,,Een nieuwe pont is veel duurzamer dan renovatie van de bestaande. De nieuwe pont vaart op elektrische energie in plaats van diesel. Ook gaat een nieuwe pont veel langer mee, tenminste 35 jaar en kan op een nieuwe pont beter aan veiligheids- en ARBO-verplichtingen worden voldaan.’

Voor de bouw van een nieuwe veerpont, inclusief het opknappen van de plekken waar de pont aan de oever ligt en de voorbereidingskosten, is 650 duizend euro nodig. Het voorstel wordt tijdens de informatieronde (voorbereiding op commissievergadering) van 31 januari besproken. Raadsleden kunnen dan technische vragen stellen en inwoners zijn van harte uitgenodigd om hierbij aan te schuiven. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in het gemeentehuis, De gemeenteraad praat waarschijnlijk op 21 februari over het voorstel. Als de raad akkoord gaat is de verwachting dat de nieuwe pont in 2020 in de vaart kan worden genomen.