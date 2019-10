College Aalsmeer bezoekt biobased proeftuin

Aalsmeer – Een duurzame weg van hars, suikerriet of koolzaadolie. En niet alleen het asfalt, maar ook de lichtmasten, de trottoirbanden, de faunapassages en de verkeersborden gemaakt van alleen maar biobased materialen: hoe zou dat zijn? Het college van Burgemeester en Wethouders van Aalsmeer bezocht samen met gedeputeerde Adnan Tekin en regiodirecteur van Dura Vermeer Adelbert de Vreese de proeftuin aan de Bosrandweg.

Werken aan de toekomst

Het college bekeek de weg van de toekomst aandachtig van dichtbij. Wethouder Robert van Rijn van Verkeer en Vervoer: “Aalsmeer wil een goed bereikbare gemeente zijn. Het groot onderhoud van de weg is nu gereed, wat de bereikbaarheid van onze gemeente zeker ten goede komt. Tegelijkertijd begint het werken aan de toekomst nu pas echt.” Wethouder Wilma Alink van Duurzaamheid vult aan: “Het is mooi dat hier aandacht is om biobased materialen te gebruiken bij het inrichten van wegen. We gaan de komende jaren zien of en hoe al deze duurzame elementen kunnen bijdragen aan onze ambitie om in 2040 fossielonafhankelijk te zijn.”

Proeftuin

Over een stuk van ongeveer 850 meter zijn proefvakken met verschillende soorten biobased asfalt ingericht. Ook het wegmeubilair en alle andere onderdelen van de weg zijn gemaakt van duurzame materialen. Op de weg wordt gebruik gemaakt van onbeperkt voorradige materialen zoals hars, suikerriet, koolzaadolie en miscanthusgras. De proeftuin is een initiatief van de provincie, de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Amsterdam, de Vervoerregio en bouwer Dura Vermeer. Wat werkt en wat het beste is, wordt de komende tien jaar goed bestudeerd. Natuurlijk blijft de veiligheid van de weggebruiker daarbij vooropstaan. Meer informatie over de biobased proeftuin is te vinden op: https://biobasedproeftuin.nl.

Foto: Het college van Aalsmeer met gedeputeerde Adnan Tekin en regiodirecteur van Dura Vermeer, Adelbert de Vreese.