Clinic voor jeugd bij HSV Thamen

De Kwakel – In samenwerking met de KNBSB is er op woensdag 31 mei de Nationale Welcome Friends Dag bij honk- en softbalvereniging Thamen. Tijdens deze gezellige dag krijgen kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar de kans om kennis te maken met de honkbal- en softbalsport. Lijkt het jou leuk om de bal zo ver mogelijk weg te slaan, zo snel mogelijk over de honken te rennen of zo hard mogelijk de bal te gooien? Kom dan 31 mei langs. Honkbal en softbal zijn individuele teamsporten. Ieder heeft zijn eigen talent en eigen rol binnen het team. De één is heel snel en de ander kan hard gooien. Samen werk je toe naar succes. En wat is dan leuker dan samen met je vrienden te spelen in een team? Honkbal en softbal zijn ook nog eens sporten waar veel onderling respect en sportiviteit bestaat.

Thamen is een gezellige vereniging met tien jeugdteams in diverse leeftijdscategorieën. Speelplezier staat voorop. Op woensdag 31 mei wordt speciaal voor jongens en meisjes tussen de vijf en twaalf jaar een leuke clinic georganiseerd. Alle jeugdleden nemen ook allemaal een vriend of vriendin mee deze dag, dus je kunt al snel nieuwe vrienden maken. Onder begeleiding van enthousiaste coaches zal je de beginselen van het spel ervaren. Na afloop krijg je wat lekkers te eten en te drinken.

Inschrijven voor de clinic is niet nodig. Kom op woensdag 31 mei om 16.00 uur naar het veld aan de Vuurlijn 24 in De Kwakel en doe gezellig mee. Wie nog vragen heeft, kan een e-mail sturen naar nieuweleden@thamen.info.