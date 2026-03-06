Cheques Meerlandenfonds voor 8 clubs uit Aalsmeer

Aalsmeer – Van sportclub tot buurtinitiatief: meer dan honderd clubs gingen deze week met een glimlach én een mooie cheque naar huis bij de 18e editie van het Meerlandenfonds. Tijdens de feestelijke en zonnige uitreiking van de 18e editie, op woensdag 4 en donderdag 5 maart, ontvingen vrijwilligers van 104 (sport)verenigingen en goede doelen een bijdrage in geld of natura. Dat gebeurde in Fort 5 in Vijfhuizen en bij Nederzandt op de Langevelderslag. Liefst 330 clubs dienden een aanvraag in; in totaal werd €55.000 verdeeld over initiatieven die onze regio socialer en duurzamer maken.

‘Samen Slimmer Circulair’

Angeline Kierkels, Algemeen Directeur Meerlanden Rijsenhout:“Zonder vrijwilligers staat onze samenleving stil. Hun inzet maakt onze regio niet alleen duurzamer, maar ook sterker en socialer. De verhalen achter de initiatieven die we dit jaar ondersteunen, laten zien wat er mogelijk is als mensen zich samen inzetten. Ze hebben me verwarmd en geroerd! Bij Meerlanden geloven we in ‘Samen Slimmer Circulair’: samen met gemeenten, inwoners en bedrijven werken we aan een groene en duurzame leefomgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Het Meerlandenfonds is daar een prachtig voorbeeld van. Ik heb grote waardering voor alle vrijwilligers en wens hen veel succes met het realiseren van hun plannen!”

Vrijwilligers in het zonnetje gezet

Alle goede doelen en (sport)verenigingen die een bijdrage uit het Meerlandenfonds ontvingen, zijn actief in het verzorgingsgebied van Meerlanden. Namens de gemeenten waren er burgemeesters en wethouders aanwezig op de uitreiking. Zij overhandigden de cheques en spraken hun waardering uit voor het goede werk dat de vrijwilligers doen. Aalsmeer werd vertegenwoordigd door wethouder Bart Kabout en hij deelde cheques van 1.000 euro uit aan Stichting Nieuw Aalsmeer, Sjoelclub Aalsmeer, Zonnebloem Kudelstaart en Dorpshuis ’t Podium Kudelstaart. Aan de organisatie van Voetblakamp RKDES mocht een cheque van 950 euro uitgereikt worden, stichting SAM werd getrakteerd op 900 euro, vrouwenkoor Vivace op 450 euro en Stichting Hart voor Kanker 200 euro.

Foto: Wethouder Bart Kabout met de getrakteerde vrijwilligers van de acht stichtingen en verenigingen uit Aalsmeer en Kudelstaart (foto Meerlanden).