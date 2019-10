Cheque van OSA voor Kinderhulp Afrika

Aalsmeer – Vorige week is een subsidiecheque uitgereikt aan Mathijs Piet van de Stichting Kinderhulp Afrika. Er is geld ingezameld voor het stabiliseren van het elektriciteitsnetwerk voor het kinderhuis, scholen en kliniek in Oeganda. Ook om over te kunnen schakelen op LED verlichting. Daarvoor is 2.500 euro ingezameld.

De cheque van 2.500 euro, de verdubbeling, werd uitgereikt door penningmeester Stef Holling van de stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer (OSA). Meer informatie over dit project is te vinden op www.kinderhulpafrika.nl.

Wie meer wil weten over OSA en de mogelijkheden voor extra bijdragen voor een goed doel, kan kijken op de website: www.osa-aalsmeer.nl