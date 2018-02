Chauffeurs gezocht bij Ontmoetingscentrum

Aalsmeer – Het Ontmoetingscentrum is gevestigd in gebouw Irene aan de Kanaalstraat en biedt dagbesteding aan kwetsbare ouderen en ouderen met dementie en andere cognitieve problemen. Mensen met dementie zijn onderdeel van de maatschappij, zij willen mee blijven doen. Dit heeft een positieve invloed op de kwaliteit van leven. Structuur, afleiding en een zinvolle dagbesteding is van groot belang.

Dagelijks zijn er meerdere groepen en meerdere activiteiten die vorm worden gegeven in een gestructureerd dagprogramma. Samen met een team vrijwilligers worden de deelnemers opgehaald en thuisgebracht. Er is een verdeling in het vervoer richting Aalsmeer Oost en Kudelstaart. In de ochtend worden de deelnemers vanaf 9.00 uur thuis opgehaald, vaak zijn er dan twee ritten. In de middag worden de deelnemers vanaf 15.45 uur weer naar huis gebracht.

Dus, komen ze van het Ontmoetingscentrum graag in contact met heren of dames die met de bus van het Zorgcentrum mensen kunnen ophalen tussen 9.00 en 10.30 uur en thuisbrengen tussen 15.45 en 17.00 uur. Bij belangstelling contact opgenomen worden met het Ontmoetingscentrum via mail emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl of telefonisch via 06-22468574. Langs komen mag natuurlijk ook, Kanaalstraat 12.