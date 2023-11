Chauffeurs AutoMaatje vieren 7500 ritje￼

Uithoorn – “Als je eenmaal gereden hebt, wil je vaker”, zegt een chauffeur van AutoMaatje. Woensdagmiddag waren chauffeurs en planners bij elkaar in Wijkcentrum Bilderdijkhof om hun 7500ste ritje te vieren, dat de volgende ochtend zou plaatsvinden. Voormalig coördinator Natasja Groeneveld mocht de taart aansnijden en wethouder José de Robles overhandigde bloemen namens de gemeente Uithoorn aan de huidige coördinator Huib Vogelaar. “Het vervult duidelijk een behoefte”, vertelt Huib trots. “Wij zijn het laatste vangnet voor mensen zonder netwerk, die niet met het OV of met de taxi kunnen. Het is meer dan iemand van A naar B brengen.” Meer dan veertig vrijwilligers staan klaar om ouderen en mensen met een gezondheidsbeperking rond te rijden. De ene chauffeur is onbeperkt beschikbaar, de ander kiest voor een bepaalde dag. Henk is vanaf het begin betrokken als chauffeur. “Je leert de mensen een beetje kennen. Ze praten over hun sores. Ik vind het leuk dat zij tevreden zijn.” Ook Ronny doet het vrijwilligerswerk met plezier. “Het is fijn om iets voor je medemens te kunnen doen. De mensen zijn heel dankbaar en dat doet me wel wat.” Voor Wim is het ook een manier om zelf van de bank te komen. “Van thuis zitten word ik niet vrolijk. Ik heb al veel mooie verhalen gehoord, maar er waren ook ritten die veel impact hadden.” Voor de vrijwilligers zijn er eventueel cursussen over omgaan met dementie of levensreddend handelen. “Je rijdt toch met kwetsbare mensen, dus er is een risico aanwezig, dan is het nuttig om te leren hoe je daarmee om moet gaan.”

Gezelligheidsritje

Een aanvraag moet twee werkdagen van tevoren gedaan worden, maar vaak zijn de chauffeurs bereid de extra mijl te gaan. “Ik bracht een oudere dame naar de kerk waar ze ging zingen. Na afloop ging ze meestal lopend of met het OV naar huis, maar het was zulk slecht weer, dat ik voorstelde om haar ook weer naar huis te brengen en daar was ze heel blij mee”, vertelt Tineke. Ook wachten ze meestal terwijl iemand een bezoek brengt aan het ziekenhuis, fysiotherapeut of even boodschappen doet.

Oktober was de drukste maand met tot nog toe met vijfhonderd ritjes. “Op donderdag stonden er 18 ritjes gepland, dat is veel voor een dag”, vertelt Bart, een van de acht planners. Hij zit elke maandagochtend klaar om de aanvragers aan de chauffeurs te koppelen. Daarnaast maakt hij gezelligheidsritjes. “Met het busje van Participe rijden we ergens heen waar we binnen drie uur naartoe kunnen. We zijn naar Amsterdam geweest, dan vroeg ik waar ze gewoond hebben. Ik had huilende mensen in de bus. We zijn ook naar De Meije gereden om daar een kopje koffie te drinken. Een keer zijn we naar zee gegaan. Een mevrouw vroeg of ze even het strand op mocht lopen; toen liep ze zo het water in, dus ik ernaartoe rennen.” Op 7 december gaat de bus naar de kerstmarkt in een tuincentrum. Daarvoor kunnen mensen zich nog opgeven. In februari bestaat ANWB AutoMaatje in Uithoorn vijf jaar. De vervoersservice krijgt steeds meer bekendheid door de positieve ervaringen. ANWB AutoMaatje is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9 tot 12 uur op telefoonnummer 303 103.