CDA ziet veel inzet en muziek bij N201

Aalsmeer – Afgelopen week bracht CDA Aalsmeer-Kudelstaart een werkbezoek aan N201 Aalsmeer. Het gebouw heeft de afgelopen jaren een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt en biedt inmiddels ruimte aan een breed scala aan activiteiten. Tijdens het bezoek werd de CDA-delegatie meegenomen door het pand en werd zichtbaar hoeveel energie er door vrijwilligers en medewerkers in het centrum wordt gestoken. Wat ooit vooral bekend stond als jongerencentrum is uitgegroeid tot een plek waar verschillende initiatieven samenkomen. Zo biedt het gebouw onder andere ruimte aan muzieklessen en repetities. Tijdens het werkbezoek kreeg de delegatie een korte inkijk in de praktijk: in de ene ruimte speelde een groep muzikanten samen, terwijl in een andere zaal een DJ druk aan het oefenen was. Het laat goed zien hoe het gebouw wordt gebruikt door verschillende generaties en muziekliefhebbers.

De vrijwilligers en medewerkers vertelden ook over de inzet die nodig is om het centrum draaiende te houden. Al vroeg op de dag gaat het gebouw open en gedurende de week vinden er uiteenlopende activiteiten en evenementen plaats. Van muziek tot bijeenkomsten: het centrum vervult voor veel mensen een plek om samen te komen. Tijdens het gesprek kwam ook het toekomstige aanbod aan bod. Vanuit N201 werd aangegeven dat het belangrijk is dat muzieklessen en culturele activiteiten ook in de toekomst goed bereikbaar blijven, juist omdat muziek en cultuur voor veel jongeren en inwoners een belangrijke rol spelen.

Tot slot werd over het buitenterrein besproken. Er leven verschillende ideeën om dit terrein beter te benutten en aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Daarbij werd onder andere gesproken over mogelijkheden om ook buiten kleinschalige muziekactiviteiten te organiseren. Het werkbezoek liet vooral zien hoeveel inzet er achter de schermen nodig is om een plek als N201 draaiende te houden en een levendige plek voor muziek, ontmoeting en activiteiten in Aalsmeer aan te kunnen bieden. De CDA fractie was onder de indruk en sprak na afloop de waardering uit voor het werk dat hier wordt verricht: “Het is mooi om te zien hoe het gebouw de afgelopen jaren is opgeknapt en hoe er nieuw leven in het pand is gebracht.”

Foto: De CDA delegatie met enkele vrijwilligers en medewerkers van N201. Foto: aangeleverd

