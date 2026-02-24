CDA op werkbezoek bij Hoogvliet

Aalsmeer – In Aalsmeer verrijst een moderne Hoogvliet op de Samoaweg. Het CDA heeft bij een werkbezoek al een kleine inkijk gekregen in het supermarktgebouw. De bouw heeft een aantal jaar op zich laten wachten, maar er is een prachtig pand met zeer ruime parkeergelegenheid (ook voor fietsen) en goede ontsluiting gerealiseerd. Als je tussen het huidige en het nieuwe pand staat kan het contrast ertussen bijna niet groter zijn. Dat is ook niet zo raar, aangezien de huidige supermarkt er al ruim 50 jaar staat en meerdere renovaties heeft doorstaan. Het is tijd voor een veel duurzamer pand waar de supermarkt nog eens 50 jaar in door kan.

De Hoogvliet omschrijft de nieuwe vestiging als een moderne discounter die de aanblik geeft van een stijlvolle supermarkt. De vertrouwde service en lage prijzen, maar dan in een netter en ruimer jasje met vooral meer ruimte voor verse producten. Er zijn zo’n 140 parkeerplaatsen gerealiseerd met ook oplaadpunten voor elektrische auto’s. Net als in het oude vertrouwde pand komt er een klantentoilet en ook de kleding- en glascontainers krijgen weer een plekje. Als enige in Aalsmeer had de Hoogvliet altijd een inleverpunt voor frituurvet, zonnebloemolie en andere oliën en dit blijft bij het nieuwe pand.

Hoogvliet zet zich graag in voor de maatschappij, ook in Aalsmeer, onder het motto ‘een goede buur zijn’. Dat doet Hoogvliet onder andere door verschillende lokale initiatieven te steunen, sponsoring en deelname aan organisaties zoals ‘Too Good to Go’ waarmee voedselverspilling wordt tegengegaan.

Nieuwe verlichting, fietsenrekken, plantenbakken met bankjes voor de deur, nette bestrating en vooral de nieuwe toegangsweg zorgen tezamen voor een veel veiligere toegang en nettere uitstraling dan de huidige situatie. Al met al kon na het werkbezoek gesteld worden dat de nieuwe situatie een enorme upgrade en aanwinst is voor de gemeente.

(foto aangeleverd).