CDA delegatie op bezoek bij Koninklijke De Vries

Aalsmeer – Woensdag 15 november heeft een CDA delegatie een werkbezoek gebracht aan Koninklijke De Vries Scheepsbouw. Harmen Krul, nummer 5 op de CDA kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, afkomstig uit Den Helder en oud-militair, werd vergezeld door de Aalsmeerse CDA politici Dirk van Willegen en Ankie Harte-Fokker. Het bezoek was in het kader van de vorige week gepubliceerde sector agenda van Scheepsbouwend Nederland. Ook de directeur van Netherland Maritime Technology was aanwezig bij dit bezoek.

Foto van links naar rechts: John Veldman en Tom de Vries van Koninklijke De Vries Scheepsbouw, CDA-kamerlid Harmen Krul, Dirk van Willegen (fractievoorzitter CDA), Roel de Graaf van Netherlands Maritime Technology en raadslid Ankie Harte-Fokker van CDA Aalsmeer Kudelstaart.