Cadeau van Eddy voor Jeugdsportfonds

Aalsmeer – Het Jeugdsportfonds Aalsmeer heeft 2.960 euro ontvangen van de vrienden van Eddy Kool. De actie werd door Eddy gestart als cadeau tip voor zijn 50e verjaardag en bracht dit fantastische bedrag op.

Het Jeugdsportfonds Aalsmeer geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen tot een maximum van 225 euro per kind.

De opbrengst van deze sympathieke particuliere actie garandeert deelname van 13 kinderen aan sportactiviteiten! Meer weten over het Jeugdsportfonds Aalsmeer? Ga dan naar de website www.jeugdsportfonds.nl/aalsmeer of mail naar aalsmeer@jeugdsportfonds.nl

Foto: www.kicksfotos.nl. Schoolvoetbaltoernooi.