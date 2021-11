Cabaretier Peter van Ewijk met ‘Contact’ in Bacchus

Aalsmeer – Cabaretier Peter van Ewijk komt op zaterdag 20 november optreden in cultureel café Bacchus XL in de Gerberastraat. ‘Contact’ heet zijn nieuwe voorstelling.

In 1977 werden drie opvallende dingen gelanceerd: de twee Voyager-satellieten en Peter van Ewijk. Aan boord van de Voyagers bevonden zich twee identieke gouden platen met daarop het tinderprofiel van de aarde, 90 minuten muziek, 115 foto’s en groetjes in 56 verschillende talen als een soort vriendschapsverzoek voor buitenaardse wezens. ‘Contact’ vertelt niet alleen het fascinerende en vaak hilarische verhaal van de Voyagers en de gouden plaat, maar gaat ook over het intense verlangen om iemand te vinden, ergens in de duisternis, tussen de sterren.

Kaarten kosten 15 euro per stuk en zijn uitsluitend verkrijgbaar in de voorverkoop in de KCA ticketshop via de website: www.skca.nl. Aanvang voorstelling 20.30 uur, zaal open vanaf 20.00 uur. Kom op tijd in verband met eventuele wachttijd voor de controle van de coronatoegangsbewijzen!