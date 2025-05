Buurtproject Praatje met een Draadje van start

Aalsmeer – In mei en juni komt het bijzondere buurtproject Praatje met een Draadje naar Aalsmeer en Kudelstaart: een XL-borduurwerk dat samen met de buurt wordt gemaakt. Het project nodigt je uit om even uit je bubbel te stappen, creatief aan de slag te gaan en nieuwe mensen te leren kennen.

Het project is een initiatief van Studio Koekoek uit Amsterdam. Cultuurpunt Aalsmeer heeft Studio Koekoek gevraagd om samen met de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart een prachtig kunstwerk te realiseren. Het grote borduurwerk is geïnspireerd op de rijke bloemenhistorie van Aalsmeer en wordt onthuld tijdens de Nature Art Fair van het Flower Art Museum in het weekend van 20 en 21 september. Het is een laagdrempelig project voor jong en oud, iedereen kan gewoon aanschuiven, zo lang als men zelf wilt. In mei en juni is het borduurproject op verschillende plekken te vinden.

Borduurmomenten

Borduurmomenten zijn zaterdag 24 mei van 11.00 tot 17.00 uur tijdens de Geluksroute in KunstKas Aalsmeer, vrijdag 6 juni van 14.00 tot 18.00 uur in de Bibliotheek in de Marktstraat, zaterdag 21 juni van 10.00 tot 13.00 uur tijdens Ophelia Onbeperkt en van 13.00 tot 17.00 uur tijdens Heel Kudel aan de Kook in Dorpshuis ‘t Podium en in de ochtenden en middagen van vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 juni tijdens het Flower Art Festival in het Flower Art Museum en de Historische Tuin.

Vrijwilligers en informatie

Wie graag mee wil helpen als vrijwilliger aan dit project en of meer informatie wil, kan een e-mail sturen naar vdveenannemarie@gmail.com

Foto: aangeleverd