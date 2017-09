Buurtkamer de Kwakel biedt zomerse aanblik

De Kwakel – Precies een jaar na de opening in september 2016, heeft de Buurtkamer in De Kwakel een buitenterras in gebruik kunnen nemen. Door toedoen van een aantal sponsors en vrijwilligershanden is er op het speelplaatsje achter het Dorpshuis een terras gerealiseerd. In het afgelopen jaar is er een vaste groep mensen ontstaan die elke week op vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Buurtkamer een kopje koffie of thee komen drinken, en daarnaast voor iedereen die dat wil, ook een spelletje kunnen kaarten of rummikuppen. Buiten die vaste groep is er ook veel aanloop van mensen die niet elke week kunnen, maar het wel heel gezellig vinden om af en toe te komen, en zo zijn er elke week gemiddeld 25 gasten.

Gasten

Er was het hele jaar al de wens om de gasten ook een buitenzitje te kunnen bieden. In samenwerking met de gemeente Uithoorn en het participatiefonds, konden we deze wens verwezenlijken. Met geld uit dit fonds hebben wij tafels, stoelen en parasols aangeschaft en de speelplaats zelf netjes gemaakt.

De zandbak werd omgetoverd tot grote plantenbak en het geheel heeft een zonnig en gezellig aangezicht. Kortom een prachtige plek om buiten koffie te drinken.

U bent allemaal van harte uitgenodigd om ook eens langs te komen, wij hebben dit opgezet voor iedereen die behoefte heeft aan een kopje koffie en een praatje, dus u past ten alle tijden binnen de doelgroep. U vindt ons elke vrijdagochtend in het Dorpshuis van De Kwakel, het hele jaar rond.

Onze grote dank gaat uit naar Kwekerij de Noordpoel, Kooyman BV, Kees Koeleman en Henk Snoek jr voor de sponsoring van het materiaal en aanplanting, naar de gemeente Uithoorn voor de soepele samenwerking en naar de vrijwilligershanden die het werk geleverd hebben.

Het is weer een mooi staaltje De Kwakel : “Met elkaar, voor elkaar.”