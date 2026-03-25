BUT ‘jokert’ verder

De Kwakel – Verleden week dinsdag kwamen opnieuw ruim twintig leden van Boule Union Thamen bijeen voor de tweede serie jeu de boules wedstrijden in de zogenoemde Jokercompetitie. De deelnemende leden hadden er duidelijk zin in, mede gezien de fijne weersomstandigheden en de prima conditie van de banen.

Bij de eerste serie wedstrijden was er groot verschil in de uitslagen en de duur van de wedstrijden. Er waren enkele korte wedstrijden met een uitslag van 13-1, terwijl de lang durende wedstrijden hoge uitslagen kenden van 13-12. Tijdens de pauze tussen de twee series wedstrijden werd druk en enthousiast nagepraat, vooral over de meest verrassende uitslagen.

De tweede serie wedstrijden van deze avond verliepen veel evenwichtiger, zowel wat de duur als de uitslagen betreft. Grote uitslagen kwamen niet voor en ook wedstrijden met een lange duur niet. Nadat alle stofwolken waren opgetrokken, bleek dat er vijf spelers de beide wedstrijden van deze avond hadden gewonnen.

Niet ongenoemd mag worden dat een speler, Jan Janmaat, alle vier tot nu gespeelde wedstrijden heeft gewonnen en daarmee koploper is met 52 punten. Over twee weken wordt deze strijd om de hoofdprijs, een wissel-joker, voortgezet.

