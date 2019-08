Burgemeester te gast bij Radio Aalsmeer

Aalsmeer – Het reces voor de politici zit er bijna op. Voor de aftrap van het nieuwe politieke seizoen ontvangen Erik Kreike en Sem van Hest in hun programma ‘Radio Aalsmeer Politiek’ burgemeester Gido Oude Kotte.

Hoe zijn de eerste maanden in Aalsmeer de burgervader bevallen? Welke doelen heeft hij zich inmiddels gesteld? Zo maar enkele vragen die voorbij zullen komen in het gesprek. En natuurlijk wordt aan de eerste burger gevraagd hoe hij het gesprek met minister Cora van Nieuwenhuizen over Schiphol afgelopen maandag 19 augustus heeft ervaren. Zou ze naar het advies van bewoners, ondernemers en het college van Aalsmeer luisteren en wordt de knop ‘vliegbewegingen’ naar beneden bijgesteld?

Luisteraars die vragen hebben voor de burgemeester kunnen deze vooraf stellen via sem@radioaalsmeer.nl of tijdens de uitzending bellen naar 0297-328585. De eerste uitzending van ‘RAP’ is vanavond, woensdag 21 augustus, van 19.00 tot 20.00 uur. ‘Radio Aalsmeer Politiek’ wordt twee keer per maand uitgezonden.

Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl. Daarnaast is de lokale omroep te vinden op televisie met Tekst TV: kanaal 12 van Caiway of kanaal 1389 van KPN/XS4All/Telfort.