Burgemeester Nobel over veroordeling raadslid

Persverklaring burgemeester Nobel van Aalsmeer over de veroordeling van raadslid de heer A.G.P. Heijstek:

“Op vrijdag 16 juni heeft de Amsterdamse rechtbank uitspraak gedaan in de strafzaak tegen het raadslid de heer A.G.P. Heijstek. De heer Heijstek is door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar.

Ik kan mij goed voorstellen dat de rechtszaak bij direct betrokkenen allerlei emoties losmaakt. Naast het leed dat hij anderen heeft aangedaan, is het te betreuren dat een volksvertegenwoordiger strafbare feiten heeft gepleegd. Ik merk bovendien dat het vragen oproept onder inwoners over het functioneren van dit raadslid.

Een veroordeling voor een strafbaar feit betekent niet dat een raadslid ook uit zijn functie wordt ontheven. Dat gebeurt alleen wanneer de rechtbank daartoe besluit. Dat is in deze zaak niet het geval.

De veroordeling van een raadslid schaadt echter het aanzien van het openbaar bestuur. Het is mijn taak te waken over de bestuurlijke integriteit. Naast de strafrechtelijke zaken waar de rechter een oordeel over heeft geveld, heb ik de heer Heijstek diverse keren aangesproken op zijn gedrag, omdat hij, naar mijn mening, de grens van integer handelen overschreed. Ik heb de gemeenteraad hiervan op de hoogte gesteld.

Als burgemeester staan mij geen middelen ter beschikking om een raadslid uit zijn functie te ontheffen. Het is aan het raadslid zelf om daar een afweging in te maken.

Tot slot wil ik erop wijzen dat partijen nog in hoger beroep kunnen gaan.”

Jeroen Nobel, Burgemeester van Aalsmeer