Burgemeester: “Maak gebruik van uw stemrecht”

Aalsmeer – Op woensdag 16 maart is het weer tijd om te stemmen: dan worden de leden van de gemeenteraad van Aalsmeer gekozen. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.

Burgemeester Gido Oude Kotte: “Als u ontwikkelingen in uw woonomgeving belangrijk vindt, blijf dan niet aan de zijlijn staan en maak gebruik van uw stemrecht en ga bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart stemmen op de kandidaat die uw stem het beste kan vertegenwoordigen. Het is van groot belang dat u van uw stemrecht gebruik maakt. De gemeenteraad neemt namelijk besluiten die direct invloed hebben op ons leven.”

Veilig stemmen en volmacht

De stemlokalen moeten op de verkiezingsdag veilig zijn voor kiezers en de leden van de stembureaus. Alle stembureaus worden zo ingericht dat zij voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Net als vorig jaar is het mogelijk om vervroegd te gaan stemmen. Op maandag 14 en dinsdag 15 maart zijn er twee stembureaus in Aalsmeer, zodat kiezers de mogelijkheid hebben om op een rustig moment en gespreid te gaan stemmen. Er zullen kiezers zijn die op de verkiezingsdagen niet naar een stemlocatie kunnen komen, omdat zij besmet zijn, in quarantaine zitten of om een andere reden. Het is altijd mogelijk om iemand te machtigen. De achterkant van de stempas is te gebruiken als volmacht.

Stembureau op loopafstand

De gemeente vindt het belangrijk dat er voor iedere kiezer een stembureau op loopafstand is en dat de wachttijden op de stembureaus beperkt zijn. Er worden op woensdag 16 maart veertien stembureaus ingericht in Aalsmeer. Een aantal stembureaus zit op een andere locatie dan kiezers gewend zijn. Op de website van de gemeente en in de envelop bij de stempas, die inwoners eind februari ontvangen, zit een overzicht van de stembureaus. Alle stembureaus zijn voor iedereen toegankelijk.

Op wie stemmen

In Aalsmeer doen de volgende partijen mee aan de verkiezingen: CDA, VVD, Absoluut Aalsmeer, GroenLinks, D66 en Partij van de Arbeid. Er zijn diverse verkiezingsactiviteiten. Op 2, 9 en 14 maart vinden er lijsttrekkersdebatten plaats en per 24 februari is een stemhulp beschikbaar. Deze stemhulp helpt kiezers de partij te vinden die het beste bij hun standpunten past. Informatie over de verkiezingen en nieuws updates zijn te vinden op www.aalsmeer.nl/verkiezingen